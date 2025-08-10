CAR: LUIS M. REGO VOLTA ÀS VITÓRIAS EM SANTA MARIA

Luis M. Rego reconciliou-se com as vitórias no Rali de Santa Maria, quinta prova do campeonato açoriano de ralis que, tradicionalmente, tem lugar no segundo fim de semana de agosto. No asfalto mariense, o piloto do Skoda Fabia RS Rally2 esteve sempre no comando, venceu todas as nove classificativas e atingiu a meta em Vila do Porto com uma vantagem superior a 2 minutos para oi segundo classificado, diferença que espelha bem o seu domínio na ilha mais oriental do arquipélago.

O segundo posto foi conquistado por Rafael Botelho que começou o rali na terceira posição, após a disputa da super-especial de abertura, disputada na noite de sexta-feira, mas rapidamente ascendeu ao lugar em que terminou na entrada nas classificativas “normais” na manhã do dia seguinte. O piloto do Peugeot 208 Rally4, contudo, mantém, com este resultado, o comando do campeonato absoluto. A disputa do lugar mais baixo do pódio foi também bastante animada.

A terceira posição ficou na posse de Rui Borges com um Skoda Fabia N5 mas o piloto regressado ao campeonato do arquipélago teve de se aplicar no começo do evento para assegurar tal posicionamento. Logo atrás de si ficou André Oliveira, ao volante de um Peugeot 208 Rally4, também seguido de perto por Nelson Trindade que, aos comandos de outro Skoda Fabia N5, chegou a estar na luta pelo pódio. O sexto posto foi para Max Salvador que, desta feita, utilizou um Mitsubishi Lancer Evo IX que estava parado há já muito tempo.

No lote dos 10 primeiros classificados ficaram ainda Estevão Rodrigues em Peugeot 208 Rally4, Gustavo Silva num Renault Clio Rally5, Ricardo Carvalho com Peugeot 208 R2 e César Silva ao volante de um Citroën AX GTi. Numa lista com 47 participantes, a prova organizada pelo Asas do Atlântico ficou marcada por um grande número de abandonos, 15. Prova normalmente caraterizada por despistes e saídas de estrada, o rali mariense não registou em 2025 nenhum. O campeonato açoriano de ralis regressa a 25 e 26 de setembro na Terceira com o Rali Ilha Lilás.

Resultados podem ser consultados AQUI