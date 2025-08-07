CAR: Explore Santa Maria Rallye é no próximo fim de semana
A ilha de Santa Maria recebe nos dias 8 e 9 de agosto a quinta etapa do Campeonato dos Açores de Ralis 2025, com o XLIV Explore Santa Maria Rallye. Organizado pela Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico, o rali contará com 48 equipas e 10 provas especiais, totalizando pouco mais de 73 km cronometrados.
O evento destaca-se por uma participação recorde de equipas locais e pela disputa acirrada entre os principais candidatos ao título. Luís Miguel Rego, habitual dominador da prova, procura recuperar após dois maus resultados. Rafael Botelho, atual líder do campeonato e das duas rodas motrizes, parte com o número 1, seguido de perto por Estevão Rodrigues e pelo regressado Gonçalo Rego. Pilotos locais como André Oliveira e Carlos Teodoro também prometem dar luta.
Nos tração total, além de Luís Miguel Rego, alinham Rui Borges e Nelson Trindade em Skoda Fabia N5, e Max Salvador estreia-se com um Mitsubishi Lancer Evo IX.
A apresentação das equipas será em 7 de agosto, com o rali a iniciar-se no dia 8 com a super-especial “Vila do Porto”. No sábado, dia 9, disputam-se as restantes oito especiais, com o pódio marcado para as 18h20 frente aos Paços do Concelho de Vila do Porto.
Foto: Clube Asas do Atlântico
