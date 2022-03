CAR, Campeonato dos Açores de Ralis: as novidades | AutoSport

O Campeonato dos Açores de Ralis tem muito poucas alterações para este ano. O calendário continua a incluir sete provas e o arranque é dado pelo 56º Azores Rallye, entre os dias 25 e 27 de março. O calendário inclui também os ralis Além Mar Ilha Azul, a decorrer entre 22 e 23 de abril no Faial, Além Mar de 3 a 4 de junho em São Miguel, Além Mar TAC, 8 e 9 de julho na Terceira, Além Mar Santa Maria, de 12 a 13 de agosto na ilha com o mesmo nome, Picowines, no Pico entre 23 e 24 de setembro, e ainda Além Mar Ilha Lilás, novamente na Terceira e de 28 a 29 de outubro.

O regulamento desta competição quase não foi alterado e o sistema de pontuação foi mantido assim como o número, seis, de resultados a serem considerados para as contas finais do campeonato. A grande diferença é que este ano passa a existir um bónus na pontuação, a ser recolhido na Power Stage, uma novidade de 2022. Este troço cronometrado deverá ser indicado pelos organizadores e a escolha deverá recair numa das classificativas da última secção ou mesmo a última do evento. No caso do 56º Azores Rallye, a Power Stage terá como palco a segunda passagem pela Tronqueira pois só a 1ª etapa será elegível para o CAR.