CAR, Azores, Rallye: Ricardo Moura vence para o Campeonato dos Açores de Ralis | AutoSport

Depois de liderar desde o primeiro troço, em que infligiu de imediato um avanço de 27.8s para a sua concorrência mais próxima, Ricardo Moura e António Costa (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram facilmente a prova reservada ao Campeonato dos Açores de Ralis, realizada no âmbito do Azores Rallye

A dupla do Skoda Fabia Rally2 Evo terminou com uma vantagem de 1:02,1 para o segundo classificado, Rúben Rodrigues, ao volante de um Citroën C3 Rally2. No lugar mais baixo do pódio quedou-se Luís Miguel Rego, noutro Skoda Fabia Rally2 Evo, a 2:35,1 do vencedor.

As diferenças não deixam qualquer tipo de dúvida, num campeonato que o ano passado foi disputado até à última, ganho por Rúben Rodrigues, depois de muita luta de Luís Rego Jr, e também Rafael Botelho, que este ano não conseguiu apoios para continuar a correr.

Nas posições imediatas ficaram Pedro Câmara, quarto a bordo de outro Citroën C3 Rally2, e Bruno Amaral em mais uma participação com o Ford Fiesta R5.

Rui Torres e o seu Ford Escort Mk II venceram entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, com mais de quatro minutos de avanço para Hélder Miranda num Seat Ibiza.

O Azores Rallye marcou também a estreia da Power Stage, que teve como palco a segunda passagem pela Tronqueira, no campeonato açoriano.

Nesta classificativa que atribuiu a pontuação de bónus, Ricardo Moura e Rúben Rodrigues realizaram exatamente o mesmo tempo e, como tal, recebem 3 pontos extra.