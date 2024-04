CAR, Além Mar Rali TAC: Rúben Rodrigues dominou

Rúben Rodrigues, com António Costa no Skoda Fabia RS Rally2, dominou todas as fases do Além Mar Rali TAC, prova inaugural do campeonato açoriano de ralis de 2024. O piloto da Auto Açoreana mostrou-se o mais rápido no shakedown e esteve sempre na frente da classificação do evento organizado pelo Terceira Automóvel Clube na Praia da Vitória. Só não sendo o mais lesto numa das nove classificativas do programa, Rodrigues atingiu a meta com um avanço de quase um minuto para a restante caravana.

Segundo classificado, Luís Miguel Rego nunca mostrou a confiança necessária para tentar travar a caminhada triunfal daquele que é também o seu principal opositor na corrida ao ceptro açoriano. Fazendo agora equipa com José Janela no Skoda Fabia Rally2 Evo da Além Mar, o piloto rapidamente acumulou atraso que desde cedo se mostrou muito difícil de anular. Bruno Amaral e o seu Ford Fiesta rodaram tranquilos na terceira posição e ocuparam o lugar mais baixo do pódio.

Era esperada muita disputa no universo dos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes mas, logo no arranque do segundo dia de competição, o regressado Rafael Botelho, em Peugeot 208 Rally4, se colocou na frente e foi ganhando vantagem até atingir o último controlo quase dois minutos antes do seu mais direto perseguidor, Filipe Marques com Peugeot 208 R2. André Simas, ao volante de um Citroën Saxo, foi terceiro na categoria. O campeonato açoriano de ralis regressa à estrada a 24 e 25 de maio no Faial.