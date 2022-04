CAR/Além Mar Rali-Ilha Azul: Triunfo de Luís Miguel Rego | AutoSport

João Freitas Faria

Fotos: AIFA/Jorge Cunha

Luis Miguel Rego venceu, com vantagem confortável, o Rali Ilha Azul, disputado no Faial. Rúben Rodrigues é o novo líder do campeonato açoriano da modalidade.

O Campeonato dos Açores de Ralis rumou ao Faial para a realização do Rali Ilha Azul, segunda das três provas que compõem a fase de pisos de terra daquela competição. Após o Azores Rali, evento de abertura da temporada, voltou-se às provas de dimensão regional e aos pilotos verdadeiramente interessados no campeonato. Assim, o rali sediado na Horta arrancou sem a presença de Ricardo Moura, dominador no evento que também pontuou para as competições europeia e nacional da especialidade.

A prova organizada pelo clube automóvel local teve início com uma super-especial urbana na noite de sexta-feira e aí foi Rúben Rodrigues a marcar o ritmo. Já na manhã de sábado e com a entrada nas provas especiais “normais”, foi Luís Miguel Rego quem passou para o comando da classificação. O piloto que agora ostenta as cores da Lotus foi, contudo, sempre seguido de bastante perto por Rodrigues que, na segunda passagem por Caldeira/Canada Larga, regressou à liderança.

Rego e o seu Skoda Fabia Rally2 Evo responderam a este ataque e retomaram a dianteira no troço cronometrado seguinte. O rali, no entanto, ficou praticamente decidido na classificativa imediata pois Rodrigues teve uma ligeira saída de estrada com o seu Citroën C3 Rally2 e perdeu cerca de 13 segundos para o líder. A partir daí e numa prova que vinha sendo discutida por diferenças muito pequenas, só algo inesperado poderia mudar o rumo dos acontecimentos, o que não veio a suceder. Rego controlou o andamento e conseguiu mesmo duplicar o seu avanço, enquanto o seu rival optou por levar o carro da Auto Açoreana até ao final e conseguir passar a estar na frente do campeonato que venceu em 2021.

Com outro Citroën C3 Rally2, Pedro Câmara apostava em rodar e voltar a se adaptar a uma viatura tão competitiva assim como em conquistar um lugar no pódio. O piloto da Play logrou o seu primeiro objetivo mas acabou comprometendo o resultado ao capotar logo na primeira classificativa da segunda secção. Câmara foi até final mas acabou desclassificado pelo excesso de penalização acumulado. Com o seu atraso, quem lucrou foi Bruno Amaral que subiu ao lugar mais baixo do palanque na Horta depois de uma prova em que assinou alguns bons tempos com o Ford Fiesta R5 mas acabou a grande distância dos dois primeiros classificados.

Com a desclassificação de Pedro Câmara, Bruno Tavares subiu à quarta posição.

O piloto do Citroën C2 R2 Max foi o melhor entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes, ao bater por cerca de 13 segundos Hélder Miranda, quinto classificado absoluto com um Seat Ibiza. Pilotos habituais na luta pelo melhor posicionamento nesta “categoria”, Rui Torres abandonou após uma saída de estrada com o seu Ford Escort Mk II e João Faria desistiu na oitava das nove classificativas que compunham o programa com problemas elétricos no seu Peugeot 206 RC.

O Rali Ilha Azul também foi elegível para o Troféu de Ralis de Terra dos Açores e cada uma das secções, tal como prevê o regulamento desta competição, foi uma prova isolada. Bruno Tavares, melhor na primeira secção, somou o maior número de pontos mas Gilberto Ferreira, ao volante de um Ford Escort RS Cosworth, foi o mais rápido à tarde e passa agora a deter um bom avanço na classificação do troféu. Segundo em ambas as tiradas faialenses, Hélder Miranda ocupa posição semelhante nesta “taça”. O Campeonato dos Açores de Ralis volta à estrada para o Além Mar Rali, última prova em pisos de terra da temporada, a ser realizado em São Miguel.

CLASSIFICAÇÃO

1º Luis M. Rego/Jorge Henriques Skoda Fabia Rally2 Evo 51:55.3

2º Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues Citroën C3 Rally2 +28.0

3º Bruno Amaral/Sancho Eiró Ford Fiesta R5 +2:32.0

4º Bruno Tavares/André Seabra Citroën C2 R2 Max + 9:33.9

5º Hélder Miranda/Rui Teixeira Seat Ibiza + 9:47.1

6º Gilberto Ferreira/Manuel Lemos Ford Escort Cosworth + 10:02.6

7º Filipe Marques/Edgar Silva Citroën Saxo + 11:35.5

8º João Garcia/Anabela Garcia Subaru Impreza + 12:27.6

9º Rúben Santos/Nuno Pereira Peugeot 106 + 14:08.5

10º Paulo Silva/Sérgio Rosa Toyota Starlet + 16:15.9

CAR: 1º Rúben Rodrigues, 45; 2º Luis M. Rego, 43; 3º Bruno Amaral, 30; 4º Ricardo Moura, 28; 5º Gilberto Ferreira, 20; 6º Hélder Miranda, 16; 7º Pedro Câmara 14; 8º Bruno Tavares, 14; 9º Rui Torres, 8; 10º Filipe Marques, 8.

TRTA: 1º Gilberto Ferreira, 94; 2º Hélder Miranda, 71; 3º Rui Torres, 49; 4º Bruno Tavares, 46; 5º José Rodrigues, 33.