CAR/Além Mar Rali: as contas do título no campeonato açoriano | AutoSport

O Além Mar Rali definirá, no próximo domingo, o campeão de ralis dos Açores de 2021. O regulamento do Campeonato dos Açores de Ralis prevê que para a classificação final da competição contém os seis melhores resultados em sete possíveis e essa condição deixa, nesta fase, apenas dois pilotos com possibilidades de chegar ao cetro. Rúben Rodrigues e Luís Miguel Rego estarão sábado e domingo a discutir no evento sediado na Lagoa que receberá os louros que coroam a temporada.

Ambos estes pilotos contam até agora com um resultado nulo, Rodrigues no Azores Rallye e Rego no Além Mar Rali TAC, pelo que somarão ao atual pecúlio os pontos averbados nesta organização do Grupo Desportivo e Comercial. Rúben Rodrigues segue na frente da classificação e tem óbvia vantagem, até porque em situação de igualdade pontual detém maior número de triunfos, um dos fatores de desempate. Ao piloto do Citroën C3 Rally2 basta ser terceiro para ser automaticamente campeão. Poderá ainda ser sexto caso Rego seja segundo nesta prova , sétimo caso o seu adversário seja terceiro ou nono no caso do seu rival ser quarto.

As contas são, à partida, mais complicadas para Luís Miguel Rego. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo deverá ser pelo menos quinto mesmo em caso de abandono do atual comandante. Em caso de vitória, deverá esperar que Rodrigues seja pior que terceiro. Apesar da aritmética também prometer fazer parte do programa do rali, o evento dirigido por Paulo Leal reúne todas as condições para que o público acorra em grande número a um duelo em que também outros pilotos presentes poderão ter papel preponderante no desfecho da época.