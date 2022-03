Campeonato Start Centro de Ralis arranca com o Rali da Bairrada | AutoSport

Mais de três dezenas de equipas vão disputar, este fim de semana, a terceira edição do Rali da Bairrada, primeira prova pontuável para o novo Campeonato Start Centro de Ralis (introduzido este ano pela FPAK), Desafio Kumho de Portugal, Kia Rally Cup e Rali Extra.

Os belos cenários do concelho de Vagos recebem nove classificativas de asfalto, divididas entre sábado e domingo.

O Rali da Bairrada, organizado pelo Clube Automóvel do Centro, em parceria com o Município de Vagos e com a promoção da Promolafões, reuniu 31 equipas na sua lista de inscritos, 24 delas inscritas para o novo Campeonato Start Centro de Ralis e sete destinadas à Prova Extra. No entanto, serão 18 as formações participantes que alinham no Start Centro, mas que já garantiram prosseguir na competição no segundo dia.

A desenvolver ao longo de dois dias sob a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), o Rali da Bairrada inicia-se no sábado (19 de Março), com os habituais reconhecimentos das especiais durante o período matinal, assim como as verificações administrativas técnicas.

Para o período vespertino e noturno, o Clube Automóvel do Centro disponibiliza para os pilotos do Campeonato Start Centro de Ralis duplas passagens por Vagos/ZIV (10 km), às 15h13 e 17h22, Boco (7,88 km), às 15h46 e 17h55, finalizando como duas passagens pela regressada Superespecial de Vagos (2,50 km), pelas 20h50 e 21h50. Os concorrentes da Prova Extra partem cinco minutos após a última equipa reservada ao Start Centro.

No dia seguinte, domingo (20 de Março), a prova bairradina prossegue com a Prova Extra, com mais duas passagens por Vagos/ZIV3 (10 km), às 11h08 e 14h02, com a especial Boco (7,88 km) a ter direito a nova passagem, às 11h41. Em ambos os dias, a partida realiza-se junto ao Tribunal Judicial de Vagos.

