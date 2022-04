Campeonato Promo de Ralis: Grupo de pilotos preparam boicote ao Rali Terras d’Aboboreira | AutoSport

Os principais pilotos que estavam a pensar disputar o Campeonato Promo de Ralis estão desagradados com algumas das regras do novo campeonato e por isso ponderam boicotar provas, a começar já pelo Rali Terras d’Aboboreira.

Um dos pontos que marca o desacordo tem a ver com as provas do campeonato, concomitantes com o Campeonato de Portugal de Ralis, nomeadamente o Rali Terras d’Aboboreira, Rali de Castelo Branco, Rali Da Água-Cim Alto Tâmega e Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande. Quatro provas.

A razão principal é que alegam ser muito mais caras, para lá do facto de requerer que rumem às provas às quartas-feiras/quinta-feiras, dependendo se os ralis são sexta e sábado ou sábado e domingo.

Já esta prova de Vieira do Minho, segundo revelou uma das fontes contactadas pelo AutoSport, ‘obrigava’ as equipas a marcar presença na 5ª Feira, pelo que solicitaram ao Motor Clube de Guimarães evitar que tivessem de rumar logo na 5ª feira, pois a grande maioria dos pilotos trabalha e não pode facilmente perder esse tempo.

Dessa forma foi feito um aditamento que permitiu treinos na 6ª Feira de manhã, com a prova a arrancar horas depois.

Portanto, uma das exigências dos pilotos é que as provas sejam apenas de dois dias, 6ª/sábado ou sábado/domingo, com “tudo incluído”, treinos e verificações.

Logo no final da super especial do primeiro dia do Rali de Vieira do Minho, os pilotos tiveram uma reunião com um membro da FPAK, que recolheu as ‘reivindicações’ dos pilotos e fez chegar a quem de direito na FPAK.

Segundo se sabe, 10 provas não agradam, acham demasiado, preferem oito (contando 6 resultados), ainda que o regulamento preveja que para efeitos de classificação final, são considerados os sete melhores resultados das 10 provas previstas no calendário.

Se tiverem que manter o calendário conjunto com as quatro provas do CPR, não aceitam ter que estar a partir de 5ª Feira nos eventos, não querem também partir no fim do CPR, mas sim, no meio, ou seja, evitar que apanhem troços demasiado destruídos (a ideia é passar entre passagens do CPR, e não após a segunda passagem destes) e por fim se os ralis ‘Promo’ acabam mais cedo, pretendem também poder ir embora mais cedo ao invés de ficarem para o fim na distribuição de prémios. E querem apenas um rali por mês e não como este mês de abril que tem logo três.

Para já está em cima da mesma um completo boicote ao Rali Terras d’Aboboreira.

“estamos a fazer isto não por ‘birra’, mas sim porque estamos a ver o futuro dos ralis andar para trás, queremos um futuro melhor” disse-nos um dos pilotos, transmitindo o que diz ser a opinião generalizada.

Não é certo que todos boicotem o Rali Terra d’Aboboreira, mas é essa a ideia: “estamos a lutar para que isto seja um campeonato interessante, há muitos carros parados que deviam estar ali ao pé de nós, mas muitos dizem que não estão para ir para um rali três dias para fazer 60/70 Km de troços”.

Os pilotos esperam por respostas da FPAK esta semana, para depois tomarem a sua posição quanto ao Rali Terras d’Aboboreira.

Assim que possível, reportaremos também a reação da FPAK a este assunto.