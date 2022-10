Campeonato Promo de Ralis/Alfredo Moreira: “estou cá só para me divertir e usufruir” | AutoSport

O Campeonato Promo de Ralis teve uma vez mais uma prova ‘estranha’ na Marinha Grande. Contou com uma extensa lista de inscritos, pois na zona o que não falta são carros e pilotos para competir, mas os concorrentes que disputam o título voltaram a primeira pela ausência, e numa prova em que Gonçalo Figueiroa/Ricardo Faria (Ford Escort MK2) venceram, Tiago Pereira/Fernando Pereira (Citroën C2 R2 Max) foram os melhores dos inscritos nos Promo e Alfredo Moreira/Miguel Leal (Fiat Uno 45S) lideram agora o campeonato com um ponto de avanço para Fernando Teotónio, isto quando faltam as provas de Vila do Bispo e Viana do Castelo.

Falámos com Alfredo Moreira/Miguel Leal (Fiat Uno 45S), que, basicamente, quer é divertir-se nos ralis e não embarca nas “guerras dos outros”: O espírito da minha participação é pura e simplesmente lazer, estou cá só para me divertir e usufruir e de resto quanto à opinião deles não tenho comentários positivos nem negativos, é a opinião deles…”

Ouça a entrevista: