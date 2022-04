Campeonato Promo Centro/Rali de Mortágua, PE4: Adruzilo Lopes na frente | AutoSport

Tal como sucede na prova de 2RM, também no Campeonato Promo a prova tem vindo a ser bastante interessante e a meio do rali, Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) lideram com 7.4s de avanço para Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) já a 49.3s.

Rui Borges/André Ventura (Mitsubishi Lancer Evo IX) são quartos a 1:39.4s, com Gonçalo Henriques/António Santos (Peugeot 208 R2) logo a seguir a 2:05.8 e na frente das duas rodas motrizes com cerca de 40s de avanço para Eduardo Santos/Pedro Dias da Silva (Peugeot 208 R2) sendo que Rui Santos Silva/João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) são sextos na frente de Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII)

