Campeonato dos Açores: Picowines Rali definido

A quinta prova da edição de 2024 do Campeonato dos Açores de Ralis já tem o seu itinerário definido.

A prova do Pico Automóvel Clube vai ter uma prova composta por nove provas especiais de classificação, começando o rali na sexta-feira, 18 de outubro com a realização da prova-especial citadina Largo Cardeal Costa Nunes – Areia Larga que possui extensão de 2,13 km e que tem arranque marcado para as 20h30.

No sábado, a manhã é preenchida com quatro provas especiais de classificação, a saber, serão duas passagens por Caminho da Fonte-Santa Luzia (13,30 km, 10h40 e 12h10) e outras tantas por Farrobo-Quinta das Rosas (7,69 km, 11h15 e 12h45).

Paragem obrigatória para reagrupamento e assistência pelas 13h05 e 13h55, respetivamente, para o rali ser retomado, na secção da tarde com outras quatro provas especiais, a saber, duas passagens por Alto do Barreiro-Santa Luzia (7,73 km, 14h50 e 16h05) e Rosário-Calhau do Monte (6,43 km, 15h30 e 16h45), sendo que a última passagem por esta última prova especial é o palco escolhido pela organização picarota para a realização da Powerstage. O pódio celebrar-se-á a partir das 17h30.

Ao todo serão 72,43 km de provas especiais percorridas ao cronómetro, num rali que possui extensão total de 184,56 km. A prova desenrola-se entre 18 e 19 de outubro na ilha do Pico, sendo pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis e ainda para o Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores.