Campeonato dos Açores de Ralis: XXXIII Além Mar Rali – Ilha Azul é no fim de semana | AutoSport

Realiza-se este fim de semana na Ilha do Faial, a segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis. O XXXIII Além Mar Rali – Ilha Azul é organizado pelo Clube Automóvel do Faial, e conta com uma lista de inscritos composta por vinte e cinco formações.

É fácil deduzir que a luta pelo lugar mais alto do pódio será disputado pelos campeões e vice-campeões absolutos em título, as duplas Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroen C3 Rally2, Auto Açoreana Racing) e Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 Evo, Team Além Mar). Com um ritmo e experiência diferente das demais equipas, ambas as formações têm todos os argumentos para discutir a vitória.

Mais atrás, mas também com hipóteses, estão outras duas formações de quem poderá vir uma surpresa, acima de tudo se existirem imprevistos com os primeiros.

Pedro Câmara/João Câmara (Citroen C3 Rally2, Play Racing) e Bruno Amaral/Sancho Eiró (Ford Fiesta R5, Team Além Mar) rodaram com a preocupação de continuarem o ciclo de adaptação aos seus carros, mas a ambos é reconhecida a rapidez suficiente para criar surpresas na tabela de classificação geral.

Nos testes realizados ontem, estiveram ainda presentes João Faria/Carlos Melo (Peugeot 206 RC) e José Rodrigues/Ivone Rodrigues (Toyota Yaris 1.3), ambos concorrentes ao campeonato açoriano de duas rodas motrizes, uma competição que conta com o regresso à atividade da dupla campeã em título Bruno Tavares/André Seabra (Citroen C2 R2 Max) que tudo promete fazer para relançar a luta pela liderança nas duas rodas motrizes açorianas, cuja vantagem pertence atualmente a Rui Torres/Marco Martins (Ford Escort RS MKII).

A edição de 2022 do Além Mar Rali – Ilha Azul, a trigésima terceira, arranca esta sexta-feira, 22 de abril, com a disputa da prova especial Praia do Almoxarife, pelas 19:30 (hora dos Açores).

No dia de sábado, estão reservados aos concorrentes oito provas especiais, destacando-se a disputa, na secção da manhã, de duas passagens, alternadas, por Caldeira/Canada Larga (12,71 km, 10:24 e 12:05) e Caminho do Goulart/Trupes (6,40 km, 11:02 e 12:43). À tarde, mais uma proposta de dupla passagem por dois troços, a saber, Serra da Feteira/Praia do Norte (13,34 km, 15:00 e 16:41) e Vulcão Capelinhos/Varadouro (6,04 km, 15:48 e 17:29). O pódio de consagração de vencedores e finalistas do rali está agendado para as 18:30 no Largo Duque d’Ávila e Bolama, mesmo no coração da cidade da Horta.

Fonte: https://www.campeonatoacoresralis.net, Foto PCSilva