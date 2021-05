Campeonato dos Açores de Ralis regressa à competição na próxima semana | AutoSport

Após um ano em que a competição automóvel esteve ausente do arquipélago, o campeonato açoriano de ralis regressa à estrada esta semana na ilha Terceira. A prova organizada pelo TAC é bastante ansiada após tão longo hiato e marca o começo das hostilidades num calendário que inclui cinco eventos mas está ainda sujeito a alterações por via da reagendamento do Azores Rali, prova insular que integra o ERC e., ao que tudo indica, terá lugar no mesmo fim de semana inicialmente consignado ao Rali Ilha Lilás (disputado na Terceira).

O regresso à atividade nos ralis no arquipélago trazem também competição reforçada pois serão nada menos que quatro os pilotos com viaturas R5 a estarem presentes de forma regular na competição. Após alguns anos em que eram apenas um ou dois os pretendentes ao título, tudo se conjuga para que o campeonato açoriano tenha animação mais alargada.

Após a conquistas dos cetros em 2018 e 2019, Luís Miguel Rego parte como natural favorito à conquista do seu terceiro título. O piloto da Além Mar com um Skoda Fabia R5 Evo tem a seu favor a sua grande experiência nas estradas locais bem como o entrosamento com a viatura que tripula. Navegado por Jorge Henriques, Rego, no entanto, terá de enfrentar uma concorrência reformulada e bem equipada.

Também bons conhecedores das classificativas insulares, os irmãos Rúben e Estevão Rodrigues estarão aos comandos de um Citroën C3 R5 e, após os excelentes resultados com carros de agrupamentos inferiores, têm fundamentadas razões para aspirar a lutar pelo topo das tabelas classificativas. Com uma viatura idêntica, Pedro Antunes e Pedro Alves estarão nos Açores a competir na sequência da sua vitória na Peugeot Rally Cup ibérica e, fazendo uso da sua experiência internacional e da velocidade patenteada tanto em Portugal como no estrangeiro, tudo farão para continuar na senda dos títulos apesar do seu desconhecimento do terreno.

Outro piloto a vir a poder lutar pelos pódios é Rafael Botelho que surge em 2021 ao volante de um Skoda Fabia R5 da The Racing Factory. O piloto micaelense terá, contudo, contra si e no confronto direto com os seus principais adversários, a necessidade de adaptação à sua nova montada. Veterano dos ralis locais, Luís Pimentel volta a apostar no Porsche 997 GT3 e também poderá ter uma palavra a dizer nas provas disputadas em asfalto. Em circunstâncias semelhantes estará o madeirense Filipe Pires que, após os bons resultados conquistados localmente em 2019 com o Mitsubishi Lancer Evo X, volta àquele arquipélago.

O campeonato açoriano viverá igualmente da competição entre concorrentes com viaturas de menor potência pois serão inúmeros os pilotos a se apresentar à partida de alguns eventos com viaturas como os Citroën C2, Citroën Saxo ou Peugeot 106 e que sempre animaram a luta pelas melhores posições nas classes.

4/5 Junho Xx Além Mar Rali Tac

2/3 Julho Xxxii Além Mar Rali – Ilha Azul

13/14 Agosto Xl (40º)Rallye Além Mar Santa Maria

17/18 Setembro Xxi Rali Além Mar Ilha Lilás (*)

15/16 Outubro X Pico Rali (**)

* sujeito a confirmação

** sujeito a alteração

João Freitas Faria