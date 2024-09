Campeonato dos Açores de Ralis prossegue com o Rali Ilha Lilás: 8 pontos separam duo da frente

É já no próximo fim de semana que se realiza mais uma prova da edição de 2024 do Campeonato dos Açores de Ralis. Com organização do Terceira Automóvel Clube, o XXVII Além Mar Rali 45.º Ilha Lilás constitui-se como a próxima jornada, a quarta das sete previstas para este ano, que as 56 formações inscritas vão ter de disputar.

Divulgada a lista de inscritos à prova terceirense, naturalmente destaca-se a participação dos protagonistas pelo ceptro absoluto de ralis este ano, nomeadamente as duplas Rúben Rodrigues/António Costa e Luís Miguel Rego/José Janela que são os atuais primeiro e segundos classificados absolutos, distando, à entrada deste rali, uns escassos oito pontos.

Presentes estão também as duas formações que têm vindo a deter maios visibilidade nas últimas duas provas no que às viaturas de tração não integral diz respeito. Rafael Botelho/Rui Raimundo e Henrique Moniz, que neste rali se faz acompanhar pelo experiente Vitor Hugo, prometem voltar a esgrimir argumentos par animar a contenda pela competição, com o campeão de 2023 à espreita, uma vez que Filipe Marques e Edgar Silva também vão à Terceira e vão aproveitar ao máximo qualquer deslize dos homens da frente.

Nota ainda para a presença de António Dias/Miguel Azevedo, que trazem da Lousada um Volkswagen Polo R5 para fazerem mais um rali este ano, depois da participação no Rali Vinho da Madeira, sendo que nos últimos dois anos, o piloto tem andado pelo rallycross.

Bruno Amaral e Paulo Silva voltam igualmente a marcar presença em mais uma prova deste ano, na expetativa que os azares terminem e possam materializar em resultado o andamento que têm imposto. Também o micaelense Sérgio Silva volta a tirar da garagem o Subaru estreado na ilha do Faial este ano, para, com Roberto Pires, cumprirem este rali. O graciosense Cláudio Bettencourt também marcará presença, depois de um interregno feito em algumas provas de 2024.

Tudo isto e muito mais para dizer que mais uma vez, em 2024, volta-se a contar com 56 pontos de interesse numa luta que não se faz apenas pelo topo da tabela, mas por todas as classes e grupos, numa prova que será desenrolará por dois dias, com disputa de três provas especiais no primeiro dia, a saber, Ladeira Grande e duas passagens pela super especial citadina Clubauto.

No dia seguinte serão oito, as provas especiais a disputar, com dupla passagem, de manhã por Arrochela e Altares, e à tarde, por Cinco Ribeiras e Caminho de Cima. A segunda passagem por Caminho de Cima será o palco da powerstage. O itinerário idealizado pela equipa do Terceira Automóvel Clube tem extensão cronometrada de quase 81 km, num total de 217,46 km.