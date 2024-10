Campeonato dos Açores de Ralis, FPAK decidiu: 5 provas, assunto encerrado…

O GDC cancelou o Azores Rallye, a FPAK criticou a decisão do Grupo Desportivo Comercial, a federação tentou encontrar uma solução que permitisse a realização de mais uma prova do CAR, o clube açoriano ‘desafiou’ a FPAK ao propor realizar a derradeira prova do campeonato em qualquer ilha dos Açores, mas a FPAK ‘acabou com a conversa’ e comunicou o seguinte: “Em função da decisão do Grupo Desportivo Comercial de cancelar as suas provas agendadas, Azores Rallye e Além Mar Rali pelos motivos tornados públicos pelas entidades oficiais micaelenses, a FPAK informa que o número de provas do Campeonato dos Açores de Ralis será de cinco e as suas pontuações finais decorrerão como definidas no Art. 8 do regulamento desportivo do CAR 2024.