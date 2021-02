Campeonato dos Açores de Ralis: Arranque e término em S. Miguel

Já é conhecido o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis, competição que arranca e termina na ilha de São Miguel, com as duas provas do Grupo Desportivo Comercial. O Azores Rallye, que este ano não conta para o Campeonato de Portugal de Ralis, volta a abrir o Europeu da modalidade, e também a competição local. O Campeonato dos Açores de Ralis tem previstas sete provas, sendo que tal como todas no calendário da FPAK, estão sujeitas à autorização por parte das Autoridades de Saúde.

Campeonato dos Açores de Ralis

6/8 Maio Azores Rallye

5/6 Junho XXXIX Rali Sical

3/4 Julho XXXII Rali Além Mar-Ilha Azul

14/15 Agosto Xl Rallye Além Mar Santa Maria

17/18 Setembro 20º Rali Além Mar/ 42º Ilha Lilás

15/16 Outubro X Pico Rali

12/13 Novembro Além Mar Rali