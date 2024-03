Campeonato dos Açores de Ralis arranca na ilha Terceira: Rúben Rodrigues e Luis M. Rego?

Depois da Madeira, agora é a vez de se iniciar o Campeonato dos Açores de Ralis, competição que tem início na próxima semana. Cabe uma vez mais a honra de abertura da temporada ao Além Mar Rali TAC mas a prova organizada pelo Terceira Automóvel Clube mudou-se em 2024 de armas e bagagens de Angra do Heroísmo para a Praia da Vitória, cidade no nordeste da ilha Terceira.

O evento, que inclui no seu programa nove classificativas no noite de sexta-feira e ao longo de sábado, terá o seu centro operacional e duplo troço cronometrado naquela localidade, em torno da qual se cumprem as restantes classificativas.

O Além Mar Rali TAC tem uma lista de 35 inscritos em que, contudo, ainda faltam alguns nomes que devem vir a discutir as primeiras posições nalguns campeonatos. O título absoluto será, no entanto, disputado entre o atual campeão, Rúben Rodrigues, que agora faz equipa com António Costa num Skoda Fabia RS Rally2, e Luís M. Rego, sempre com Jorge Henriques em Skoda Fabia Rally2 Evo.

Na disputa dos lugares no pódio nos últimos anos, Pedro Câmara só deverá alinhar em dois ralis de terra naquele que, comenta-se, poderá ser o último ano da Play Racing. Bruno Amaral mantém o Ford Fiesta R5.

No universo dos pilotos com viaturas de duas rodas motrizes, a prova na Praia da Vitória contará com a participação de dois Peugeot 208 Rally4, do regressado Rafael Botelho, integrando o Team Lotus, e Cláudio Bettencourt, do Renault Clio Rally4 de Emanuel Garcia, o Peugeot 208 R2 de Filipe Marques ou o Citroën DS3 R3T de Paulo Matos entre muitos outros. Na Terceira ainda estarão ausentes pilotos como Bruno Tavares, Marco Soares, João Faria e Hugo Alcântara.

O calendário tem as mesmas sete provas, o Azores Rally passa de março para novembro, é a última prova da competição, que termina um pouco mais tarde este ano.

Calendário

26º Além Mar Rali – 5/6 de abril, Angra do Heroísmo • Terceira Automóvel Clube • asfalto

35º Rali Ilha Azul – Cidade Mar 2024 – 24/25 de maio, Clube Automóvel do Faial • Terra

Além Mar Rali 2024 – 28/29 de junho, Grupo Desportivo Comercial • Terra

43º Explore Santa Maria Rally 2024 – 9/10 de agosto, Clube Asas do Atlântico •Asfalto

26º Rali Além Mar – 45º Ilha Lilás 2024 – 20/21 de setembro, Terceira Automóvel Clube • Asfalto

13º PicoWines Rali 2024 – 18/29 de outubro, Pico Automóvel Clube • Asfalto

58º Azores Rallye 2024 – 15/16 de novembro, Ponta Delgada • Grupo Desportivo Comercial • Terra

