Campeonato dos Açores de Ralis, Além Mar Rali: Rúben Rodrigues dominou em Santa Maria | AutoSport

Rúben Rodrigues venceu, de forma dominadora, o Rali Além Mar Santa Maria, quinta de sete provas do Campeonato dos Açores de Ralis. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo da Auto Açoreana só não foi o melhor numa das dez classificativas do programa e a sua vantagem final sobre os seus perseguidores foi de 16,6 segundos. Também mais rápido na Power Stage, Rodrigues fez o pleno de pontos e, com este resultado, aumentou o seu avanço na liderança do campeonato.

Luis Miguel Rego havia se imposto na primeira prova de asfalto do ano, na Terceira, mas desta feita não conseguiu contrariar o seu maior opositor na corrida à revalidação do título. Com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Além Mar, o piloto nunca ficou muito longe do futuro vencedor nos troços cronometrados mas a sua desvantagem não parou de crescer, atingindo, a meio do evento, um ponto em que só uma qualquer situação fora do normal poderia inverter a situação.

Pedro Câmara, que viu o seu Citroën C3 Rally2 destruído num violento acidente na prova anterior, não efetuou esta deslocação. Esse foi o cenário ideal para Bruno Amaral poder levar de forma tranquila o Ford Fiesta R5 ao lugar mais baixo do pódio neste rali em que as posições cimeiras ficaram bastante cedo definidas. A prova organizada pelo Clube Asas do Atlântico não registou grande animação no que toca à discussão dos lugares cimeiros ou da liderança nas categorias.

Já fora dos lugares do pódio, Rui Borges foi quarto e, exceção feita à classificativa de abertura esteve sempre, com o seu Mitsubishi Lancer Evo IX, na frente das contas do Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores. Dominador desta competição ao longo das últimas temporadas, Filipe Pires, com o habitual Mitsubishi Lancer Evo X, não reuniu neste rali os argumentos para fazer valer o seu estatuto e acabou, quinto absoluto, bastante distante do vencedor.

Se a corrida foi “morna” no que toca às primeiras posições, também o foi no campo dos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. A vantagem esteve do lado de Bruno Tavares, que, com um Citroën C2 R2 Max, levou a melhor sobre Filipe Marques em Peugeot 208 R2. Celso Moura foi terceiro com um Peugeot 205 Maxi, na frente de Carlos Andrade num Renault Clio R3. Max Salvador chegou a estar no pódio da categoria mas desistiu já bem perto do final devido a problemas de embraiagem no seu Citroën C2 R2. O Campeonato dos Açores de Ralis regressa a 29 e 30 de setembro com o Rali Além Mar Ilha Lilás.

CAR:

1º Rúben Rodrigues, 111,5;

2º Luís M. Rego, 102;

3º Bruno Amaral, 62;

4º Pedro Câmara, 43;

5º Filipe Marques, 41;

6º Bruno Tavares, 38;

7º Filipe Pires, 28;

8º Carlos Andrade, 28;

9º Ricardo Moura, 27;

10º Hugo Alcântara, 14

Texto: João F. Faria