Campeonato dos Açores de Ralis 2020 cancelado

A notícia já era esperada, já que depois da Fábrica de Tabaco Estrela e a Fábrica de Tabaco Micaelense terem retirado o seu habitual apoio às provas, ficou a perceber-se que seria quase impossível os organizadores lograssem conseguir levar as suas provas em frente. Com a pandemia a regressar em força e com toda a indefinição que isso causa, o desfecho acabou por ser natural. Em comunicado, a FPAK revelou o inevitável:

“A FPAK informa que o Campeonato dos Açores de Ralis em 2020 não se irá realizar. Os esforços desenvolvidos para assegurar um número mínimo de provas não foi critério suficiente para levar o CAR adiante. A Fábrica de Tabaco Estrela e a Fábrica de Tabaco Micaelense, principais patrocinadores e impulsionadores da modalidade no arquipélago, devido à imprevisibilidade da organização dos eventos nos próximos meses, retirou os apoios financeiros previstos para as provas em 2020, o que forçou os clubes, nomeadamente o Terceira Automóvel Clube, o Pico Automóvel Clube e o Clube Asas do Atlântico, a cancelar os eventos por manifesta falta de garantias financeiras. No entanto, os apoios estão já garantidos para a época 2021. No entanto, Rali Ilha Azul no Faial, previsto para os dias 16 e 17 de Outubro, irá avançar a título excecional uma vez que a organização e deslocação das viaturas para a ilha estão em avançado estado de operacionalização. A FPAK lamenta esta situação, uma vez que de tudo fez para garantir o início do Campeonato mas entende a posição dos clubes associados”, lê-se no comunicado.