Campeonato de Ralis da Madeira: mais uma prova no calendário de 2022 | AutoSport

Já é conhecido o calendário do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2022, e face a este ano tem mais uma prova, precisamente a que não se realizou o ano passado o Rali Município de São Vicente. Em 2021 a competição arrancou em junho, mas para 2022 está previsto começar na segunda metade de março e terminar também bem mais cedo que em em 2021.

Campeonato de Ralis Coral da Madeira

Data Prova

18 e 19 março Rali Município De São Vicente

6 e 7 maio Rali da Calheta

3 e 4 junho Rali da Ribeira Brava

15 e 16 julho Rali do Faial Santana

4 a 6 agosto Rali Vinho da Madeira

16 e 17 setembro Rali Município do Funchal e Câmara Lobos

14 e 15 outubro Rali Do Marítimo/Município de Machico