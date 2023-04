Campeonato de Ralis da Madeira arranca hoje: o que há para saber | AutoSport

É já hoje, 14 de abril, que começa mais um campeonato madeirense de ralis. A competição insular volta a assentar em sete provas entre abril e novembro e para o seu resultado final tornam a contar os seis melhores resultados de cada concorrente.

A temporada arranca na costa norte, em São Vicente, e depois inclui ainda os ralis da Calheta, Ribeira Brava, Machico, Vinho da Madeira, Câmara de Lobos e Funchal e termina com o 100 à Hora. O campeonato promovido pela FPAK não traz grandes alterações regulamentares e a principal mudança é a cronometragem com o sistema Spica.

Desportivamente e na senda das edições anteriores, é esperada muita competitividade no arquipélago. Muitas das vitórias nas provas madeirenses dos últimos anos têm sido garantidas por margens mínimas e após muita disputa. Esse cenário deverá se manter em 2023 pois os dois principais protagonistas, Miguel Nunes e Alexandre Camacho, apresentam-se à partida com as mesmas armas do passado recente, ambos se mantêm ao volante de Skoda Fabia Rally2 Evo, e com a mesma determinação evidenciada na altura.

Campeão em título, Nunes volta a fazer equipa com Roberto Castro e terá do seu lado a vantagem de vir de uma época bastante profícua em que venceu cinco das sete provas disputadas.

Para além disso, no final de 2022 mostrou um claro ascendente sobre a sua concorrência. Do lado oposto, Camacho, que também mantém Pedro Calado como navegador, surge empenhado em reverter essa situação. O piloto agora com as cores da Play parte à conquista daquele que pode ser o seu sétimo título regional bem como do sexto triunfo no Rali Vinho da Madeira.

À espera de alguma performance menos conseguida dos favoritos e, em condições normais, em luta pelo lugar mais baixo do pódio, estará um grupo alargado de pilotos. Miguel Caires passa a integrar este coletivo ao volante de um Skoda Fabia R5, ao qual terá, contudo, de se adaptar. Neste grupo terão forçosamente de ser incluídos os veteranos Rui Pinto, agora com Jorge Gonçalves como copiloto no Ford Fiesta R5 MkII, e José Camacho com o Peugeot 208 T16 R5.

Candidato natural a esta posição é igualmente Filipe Freitas, piloto que tem mostrado nos últimos anos ser capaz de explorar o potencial do exigente Porsche 991 GT3 que tripula. Numa viatura idêntica estará Ivo Sardinha mas a quem falta nesta fase, tal como ficou evidente no despiste na Rampa do Porto da Cruz, entrosamento com o modelo germânico.

A animação será, no entanto, transversal a toda a caravana do campeonato que terá, por norma, entre 30 e 35 equipas.

Nos escalões secundários há obviamente a destacar os pilotos com viaturas Rally4 ou R2. Neste segmento, João Silva regressa de forma regular à competição. O piloto da FX estará aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, será navegado por João Pauloe aposta em voltar a conseguir as belas prestações conseguidas o ano passado com este modelo na prova mais importante do calendário.

A competitividade da disputa pela presença no lote dos 10 primeiros classificados incluirá ainda nomes como Dinarte Baptista, agora ao volante de um Renault Clio Rally4, Renato Pita e Artur Quintal com Peugeot 208 Rally4, Nuno Figueira em Renault Clio R3T, Pedro Macedo num Ford Fiesta Rally4, Ricardo Gonçalves em Ford Fiesta R2T ou mesmo Emanuel Martins e Rodrigo Jasmins com Peugeot 28 R2.

Palmarés

Ano Piloto Carro

1984 Paulo Oliveira Opel Manta GTe

1985 Paulo Oliveira Opel Manta GTe

1986 Vasco Silva Peugeot 205 GTI

1987 Vasco Silva Peugeot 205 GTI

1988 Jaime Abreu Toyota Corolla GT

1989 Rui Fernandes Renault 5 GT Turbo

1990 José Camacho Peugeot 205 GTI

1991 José Camacho Peugeot 205 GTI

1992 Vítor Sá Ford Sierra Cosworth 2WD

1993 Américo Campos Volkswagen Golf GTi 16V

1994 Rui Conceição Ford Escort RS Cosworth

1995 Rui Conceição Ford Escort RS Cosworth

1996 Rui Conceição Ford Escort RS Cosworth

1997 Américo Campos Peugeot 306 Maxi

1998 Américo Campos Peugeot 306 Maxi

1999 Vítor Sá Subaru Impreza WRX

2000 Vítor Sá Subaru Impreza S4 WRC ’98

2001 Vítor Sá Subaru Impreza S4 WRC ’98

2002 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2003 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2004 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2005 Vítor Sá Peugeot 206 S1600

2006 Vítor Sá Peugeot 206 S1600

2007 Vítor Sá Fiat Abarth Grande Punto S2000

2008 Alexandre Camacho Peugeot 207 S2000

2009 Alexandre Camacho Peugeot 207 S2000

2010 Miguel Nunes Peugeot 207 S2000

2011 Vítor Sá Peugeot 207 S2000

2012 Miguel Nunes Mitsubishi Lancer Evo X

2013 Filipe Freitas Mitsubishi Lancer Evo X

2014 Miguel Nunes Mitsubishi Lancer Evo X

2015 Alexandre Camacho Porsche 997 GT3

2016 Filipe Freitas Porsche 997 GT3

2017 Alexandre Camacho Peugeot 208 T16 R5

2018 Alexandre Camacho Skoda Fabia R5

2019 Alexandre Camacho Skoda Fabia R5

2020 Miguel Nunes Skoda Fabia R5 Evo

2021 Miguel Nunes Skoda Fabia Rally2 Evo

2022 Miguel Nunes Skoda Fabia Rally2 Evo