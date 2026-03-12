Campeonato de Ralis da Madeira arranca com novidades e forte concorrência

Regulamento introduz bonificações e novas regras técnicas para a temporada de 2026

O campeonato madeirense de ralis tem início esta semana com o Rali do Marítimo/Machico, dando o arranque a uma temporada que se estende até novembro e mantém as oito provas disputadas em 2025. A principal novidade regulamentar é a introdução de um sistema de bonificação de pontos, através do qual o vencedor da última classificativa soma um ponto adicional, enquanto o piloto que triunfar no maior número de troços cronometrados em cada rali arrecada dois pontos extra.

Entre as alterações técnicas destacam-se ainda a obrigatoriedade de zonas de aquecimento de pneus e o uso de mantas térmicas nos parques de assistência, medidas concebidas para reforçar a segurança e a igualdade de condições entre as equipas.

Miguel Nunes ambiciona novo título

No plano desportivo, tudo indica que 2026 será novamente um ano de elevada competitividade. O atual campeão, Miguel Nunes, parte como principal favorito à conquista do nono título regional absoluto, agora aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2 “125”.

O seu maior rival, João Silva, que chegou a ser apontado ao mesmo modelo, permanecerá — pelo menos no arranque da época — ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, o mesmo que utilizou na segunda metade de 2025. Já Miguel Caires, igualmente com um Skoda Fabia RS Rally2, só iniciará a sua campanha na segunda prova do calendário, em Santana, devido a compromissos profissionais: “Sabemos que a concorrência será forte e que cada ponto vai contar. A fiabilidade e a gestão do ritmo podem fazer a diferença”, referiu Miguel Nunes na antevisão do primeiro rali.

Competição promete equilíbrio e surpresas

A lista de inscritos do evento inaugural inclui trinta concorrentes, número que deverá aumentar nas rondas seguintes, com alguns projetos ainda por confirmar. Entre os candidatos ao top 5, Rui Jorge Fernandes e Artur Quintal, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo, poderão surgir como outsiders e perturbar a luta pelos lugares do pódio. Vasco Diogo Silva enfrenta indefinição quanto à viatura — pondera manter o Peugeot 208 Rally4 ou avançar para um Rally2 — decisão que poderá influenciar a sua continuidade nos lugares cimeiros do escalão de tração dianteira.

Masters e duas rodas motrizes em destaque

A competição Master volta a apresentar um alinhamento de grande nível, com José Camacho (Skoda Fabia R5) a defender o título frente a Rui Pinto (Skoda Fabia Rally2 Evo), Vítor Sá (Alpine A110 RGT) e Gil Freitas, que aposta num Alpine A110 RGT+ ainda mais competitivo. Está igualmente prevista a entrada futura de Miguel Andrade (Porsche 991 GT3) e dos regressos de Filipe Freitas e Paulo Mendes, ambos em Porsche 992 GT3.

A luta entre as viaturas de tração dianteira promete ser intensa. Sandro Teixeira, em Peugeot 208 Rally4, surge como favorito após as exibições de 2025. O mesmo modelo será ainda utilizado por Américo Gouveia, Ivo Sardinha e Rodrigo Jasmins, enquanto os Renault Clio Rally4 estarão entregues aos dois Emanuel Martins, e Carlos Ferreira mantém a aposta no Opel Corsa Rally4.

Também os Lancia Ypsilon Rally4 terão representação reforçada, com Nuno Ferreira, Pedro Macedo e José Serrado a completarem o leque de inscritos deste escalão.

Expectativa elevada para uma temporada equilibrada

O campeonato de 2026 antevê-se particularmente disputado, com vários pilotos e equipas em evolução técnica e uma grelha de participantes sólida e diversificada. Entre as alterações regulamentares e o elevado nível das formações, a nova época promete manter o interesse competitivo que tem marcado os ralis da Madeira ao longo das últimas temporadas.

Texto João Freitas Faria

FOTO Tomiauto Motorsport e João Silva