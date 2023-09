Campeonato de Ralis Coral da Madeira: temos campeão este fim de semana? | AutoSport

O Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, sexta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira vai para a estrada este fim de semana de 22 e 23 de setembro, um rali que conta com nove classificativas, num total de 77,15 km. Depois de quatro triunfos seguidos, incluindo o Rali Vinho Madeira, Alexandre Camacho pode já este fim de semana assegurar antecipadamente o título. Para Miguel Nunes, que ficou pelo caminho na última prova, ainda é ainda matematicamente possível chegar ao título, mas é bem mais provável que Camacho chancele já este fim de semana mais um título madeirense.

São 27 as equipas inscritas na prova, organizada pelo Clube Desportivo Nacional que vai para a estrada hoje.