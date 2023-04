Campeonato de Ralis Coral da Madeira arranca este fim-de-semana: veja a lista de inscritos | AutoSport

Na Pérola do Atlântico, inicia-se o Campeonato de Ralis Coral da Madeira, com a 15.ª edição do Rali Município de São Vicente, numa organização do Clube Desportivo Nacional já este fim-de-semana de 14 e 15 de Abril.

No sábado, pela manhã, os concorrentes passam pelas classificativas de Vila, Rosário e Ponta Delgada. De tarde, haverão duas passagens pelos troços de Grutas de São Vicente e Pé de Corrida. Pelo meio, nova viagem pelos 5,4 kms de Ponta Delgada.

Ao todo, 10 especiais de classificação, num total de 68 km cronometrados que nos darão os primeiros vencedores da temporada de ralis na Madeira.

Amanhã, contamos fazer aqui em www.autosport.pt a apresentação do campeonato, depois da apresentação de hoje do campeão em título, Miguel Nunes.