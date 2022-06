Campeonato de Portugal de Ralis GT arrancou… sem concorrentes | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis GT, estava agendado para arrancar em Castelo Branco, o que sucedeu… ou nem por isso.

A competição tem previstas seis provas, a primeira o Rali de Castelo Branco, seguindo-se os ralis de Viana do Castelo, Vinho da Madeira, Rali da Água – CIM Alto Tâmega, Constálica Rallye Vouzela e Viseu, e Rali Vidreiro – Centro de Portugal.

Em Castelo Branco não surgiu uma única inscrição, sendo curioso que no Rali de Lisboa, prova que se realiza na próxima semana, vão estar pelo menos cinco Porsche. Há como se sabe bons carros GT em Portugal, vários Porsche 991 GT3 Cup, mas a concomitância de datas com outras provas (por exemplo Vítor Pascoal está a correr na Rampa de Santa Marta com o seu Porsche 991 GT3 Cup) e opções pessoais levaram os pilotos da competição a adiar o arranque efetivo do campeonato.