Campeonato de Portugal de Novas Energias prossegue em Vila Nova de Gaia

É já nos próximos dias 7 e 8 de setembro que o Gaia Eco Rally se vai correr nas ruas de Vila Nova de Gaia. Aquela que é a quarta etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” vai dar cor e movimento ao Cais de Gaia, de onde partem os carros elétricos, no sábado, dia 7, às 14h00. Também no sábado, às 16h00, haverá, ainda, uma Power Stage que se disputará no Kartódromo de Baltar, terminando o dia nas instalações da Carby, em Avintes, pelas 18h00.

No último dia de prova, domingo, 8 de setembro, a partida e a chegada da 3ª secção acontecem no Cais de Gaia, onde também decorrerá a cerimónia do Pódio e a consagração dos vencedores, às 13h15.

O Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO distingue-se das demais provas automóveis por ser a única 100% verde, onde só podem participar viaturas elétricas. Esta etapa contará com 22 participantes e a organização está a cargo de Luís Brito.

No total, os participantes terão 265Kms para demonstrarem as suas habilidades nas modalidades de regularidade e eficiência, conduzindo os veículos 100% elétricos de modo a que as médias de circulação não sejam inferiores ou superiores às estipuladas pelo organizador. A prova será disputada em três secções, com 13 setores de regularidade e uma power stage.

O Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO segue, depois, para a Madeira onde, nos dias 5 e 6 de outubro, se realiza o Eco Rally Madeira, a quinta etapa do único campeonato automóvel português que alia o desporto às preocupações ambientais, revelando que as energias alternativas se afirmam cada vez mais no presente e no futuro da realidade automóvel.