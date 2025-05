Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO prossegue em Vila Nova de Gaia

É já no próximo fim de semana, dias 10 e 11 de maio, que o Gaia Eco Rally se volta a disputar na zona de Vila Nova de Gaia.

A segunda etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” vai dar cor e movimento ao Cais de Gaia de onde partem, no sábado, dia 10, às 14h30, os concorrentes para disputar a primeira secção, cujo final está marcado para as 18h08, nas instalações da Carby, em Avintes.

No último dia de prova, domingo, 11 de maio, os carros iniciam a partida para a 2ª. seção no Cais de Gaia às 9h00, terminando esta secção no Circuito de Lousada, local onde, às 11h00, terá lugar a tradicional Power Stage.

Às 13h15, de novo no Cais de Gaia, terá lugar a cerimónia do pódio e a consagração dos vencedores.

O Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO distingue-se das demais provas automóveis por ser a única 100% verde, onde só podem participar viaturas elétricas.

Esta etapa contará com 26 participantes, com organização a cargo de Luís Brito, tem o aliciante de, pela primeira vez, estarem a competir quatro equipas femininas, o que demonstra que a competição tem vindo a angariar novos adeptos e novos concorrentes.

No total, os participantes terão pouco mais de 233 Km, dos quais 110,04 Km em percurso cronometrado, para demonstrarem as suas valências nas modalidades de regularidade e eficiência, conduzindo os veículos 100% elétricos de modo que as médias de circulação se aproximem o mais possível das estipuladas pelo organizador. A prova será disputada em duas secções, com 11 setores de regularidade e uma Power Stage que terá lugar no circuito de Lousada.