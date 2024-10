Campeonato de Portugal de Novas Energias: Eco Rally de Lisboa com muitos nomes conhecidos

É já nos próximos dias 1 e 2 novembro que a sexta e penúltima etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” vai para a estrada. No total, serão 195 km que os participantes vão disputar entre Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Sintra e Cascais, na variante de regularidade e de eficiência energética.

A 3ª Edição do Eco Rally de Lisboa vai contar com a participação de nomes bem conhecidos das principais disciplinas do Motorsport em Portugal, como Carlos Silva, Rui Madeira, Bruno Oliveira, João Lourenço, Filipe Cachopas, Gonçalo Inácio, entre outros. Também o cantor e adepto do desporto automóvel, Luís Represas, vai experimentar esta competição que é reservada a viaturas 100% elétricas de série.

O dia 1 novembro, sexta-feira das 15:00 às 19:00 horas, junto do Padrão dos Descobrimentos em Belém, será dedicado aos aspetos formais e às verificações técnicas, concentrando-se no dia 2 de novembro a disputa de toda a etapa.

O pódio de partida da prova vai estar montado também no Padrão dos Descobrimentos, de onde partirá, no sábado, às 10h00, a 1ª secção que terminará no Palácio Nacional de Mafra. Desse mesmo ponto, às 16h00, será dada a partida para a 2ª secção que conta chegar à meta, na Plataforma Exterior da Marina de Cascais, por volta 18:00 horas.

Ao todo, serão 15 os setores que, num total de 82 km, irão contar para a vertente que vai premiar as melhores performances ao nível da regularidade, garantindo-se que as médias de circulação não sejam inferiores ou superiores às estipuladas pelo organizador. Nesta prova, apenas a 1ª secção contará para a eficiência energética onde se premiarão os pilotos que fizerem o melhor uso da energia disponível na sua viatura.

A organização do Eco Rally de Lisboa estará a cargo do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, presidido por Humberto Silva que assinala que “o Eco Rally de Lisboa é mais do que um rally, já que é uma prova que, para além da competição, sublinha a relevância da cultura, dando destaque a monumentos de grande importância histórica nacional, como o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio Nacional de Mafra e o Centro Cultural de Cascais; enaltece a gastronomia portuguesa que marcará presença nas ementas das refeições da competição; e dá ênfase ao turismo ao passar por outros pontos cruciais, como Vila Franca de Xira e a Praia das Maças (onde irão existir pequenas paragens, para serem recebidos pelas autarquias locais) bem como na Marina de Cascais, onde vai terminar o evento. Por tudo isto, e também pelo decisivo envolvimento das autarquias por onde passa a prova, o Eco Rally de Lisboa tem a pretensão de continuar a ser uma das provas de referência do campeonato, bem como aquela que consegue captar um maior número de participantes e atrair patrocinadores de prestígio como é o caso da EMEL, Esc Online, Servirent, Transgura, Vinhos de Lisboa entre outros e agora também da Segurança Máxima que, para além de patrocinar o evento, vai estar presente com dois carros”.

O Jantar de Cerimónia de Entrega de Prémios do Eco Rally de Lisboa, competição da modalidade automóvel que privilegia a mobilidade ecológica, vai realizar-se no dia 2 de novembro, às 19h45, no Centro Cultural de Cascais, onde antes do jantar, os concorrentes vão também poder visitar uma exposição, para poderem descontrair depois de um dia que se prevê muito competitivo.

Por fim, a sétima e última etapa do Campeonato Portugal de Novas Energias, onde se consagrarão os campeões nacionais, será realizada no Alentejo, no E Rally Reguengos-Mourão, nos dias 16 e 17 de novembro.