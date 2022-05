Campeonato de Portugal de Novas Energias arranca sábado com o Gaia EcoRally | AutoSport

O “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” arranca já no próximo sábado, dia 7 de maio, com partida marcada para as 14:30 no Cais de Gaia.

O “Gaia EcoRally” marca a estreia do Concelho de Vila Nova de Gaia como anfitrião de uma prova do único campeonato de desporto automóvel em Portugal em que só podem participar veículos movidos a energias não poluentes.

O campeonato nacional, que conta com seis provas que vão ser disputadas entre os meses de maio e novembro, na modalidade de regularidade e com veículos totalmente elétricos, tem o patrocínio global da PRIO, que dá o naming ao evento.

Cada uma das seis etapas terá o apoio na organização de diferentes clubes associados da FPAK, sendo o CCP o promotor da prova e a UVE uma forte parceira.

O Gaia Eco Rally é a única prova do Campeonato Nacional que decorrerá na região norte do país.

A cerimónia oficial da partida terá lugar no Cais de Gaia, no dia 7, às 14h15, partindo o primeiro carro às 14h30, e a Cerimónia do Pódio e consagração dos vencedores será no dia 8, às 13h00.

Mais informações sobre o Gaia EcoRally:

http://www.cpnovasenergias.pt/gaia-ecorally/

Mais informações sobre o Campeonato de Portugal de Novas Energias 2022:

http://www.cpnovasenergias.pt