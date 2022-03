Campeonato da Madeira de Ralis: Camacho e Nunes vão à luta | AutoSport

Miguel Nunes e Alexandre Camacho voltam à luta por mais um Campeonato de Ralis Coral da Madeira. Como se costuma dizer na gíria, é ‘fifty-fifty’…

Arranca no próximo fim de semana o Campeonato de Ralis Coral da Madeira, uma competição em que tem ha vido boa luta pelo título nos últimos anos, sempre entre Alexandre Camacho e Miguel Nunes, com Camacho a vencer entre 2017 e 2019, e Miguel Nunes a triunfar nos últimos dois anos.

Neste momento, Alexandre Camacho soma seis títulos, enquanto o seu adversário conta com cinco, pelo que este pode ser o ano do empate, ou de uma nova fuga de Camacho, a não ser que surja uma grande surpresa, que para já não está no horizonte. Para este ano espera-se mais do mesmo, sendo que há novidades em termos de máquinas a utilizar. Alexandre Camacho trocou o Skoda Fabia R5 por um Citroen C3 Rally2, da Sports &You, que já guiou em 2020 (R5) sem sucessos.

Já Miguel Nunes, que passa a ter Roberto Castro ao seu lado, mantém o Skoda Fabia, que nas suas duas iterações, R5 e Rally2 evo da The Racing Factory, que tantas alegrias lhe tem dado.

A boa surpresa de última hora é a presença de Pedro Paixão e João Paulo, que vão correr no Rali de S. Vicente, primeira prova do ano, num Peugeot 208 T16 R5, uma máquina menos competitiva que os atuais Rally2, mas que pode permitir a Paixão um resultado que ‘inspire’ mais apoios, que precisa para viabilizar a sua campanha no campeonato a tempo inteiro.

Para já o campeonato arranca com 27 equipas.

Confirmada está igualmente a presença em S. Vicente de Rui Pinto, agora com o seu Ford Fiesta Rally2. Também José Camacho está de regresso com o Peugeot 208 T16 R5 e os adeptos podem ainda desfrutar novamente do excelente Subaru Impreza WRC de Gil Freitas.

Os Porsche madeirenses já são há muito um ‘must’ na ilha e Filipe Freitas e Paulo Mendes preparam-se para os guiar em S. Vicente. Renato Pita tem previsto correr no campeonato com o seu Peugeot 208 Rally4, mas não vai a S.Vicente devido a problemas logísticos.

Calendário

1/2 De Abril Xiv Rali Município De São Vicente

6/7 De Maio Rali Da Calheta

3/4 De Junho Rali Da Ribeira Brava

15/16 De Junho Rali Do Faial – Santana 2022

4/6 De Agosto Rali Vinho Da Madeira

16/17 De Setembro Rali Do Funchal E Câmara De Lobos

14/15 De Outubro Rali Do Marítimo /Município De Machico 2022

P A L M A R É S

Ano Piloto Carro

1984 Paulo Oliveira Opel Manta Gte

1985 Paulo Oliveira Opel Manta Gte

1986 Vasco Silva Peugeot 205 Gti

1987 Vasco Silva Peugeot 205 Gti

1988 Jaime Abreu Toyota Corolla Gt

1989 Rui Fernandes Renault 5 Gt Turbo

1990 José Camacho Peugeot 205 Gti

1991 José Camacho Peugeot 205 Gti

1992 Vítor Sá Ford Sierra Cosworth 2wd

1993 Américo Campos Volkswagen Golf Gti 16v

1994 Rui Conceição Ford Escort Rs Cosworth

1995 Rui Conceição Ford Escort Rs Cosworth

1996 Rui Conceição Ford Escort Rs Cosworth

1997 Américo Campos Peugeot 306 Maxi

1998 Américo Campos Peugeot 306 Maxi

1999 Vítor Sá Subaru Impreza Wrx

2000 Vítor Sá Subaru Impreza S4 Wrc ‘98

2001 Vítor Sá Subaru Impreza S4 Wrc ‘98

2002 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2003 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2004 Vítor Sá Peugeot 306 Maxi

2005 Vítor Sá Peugeot 206 S1600

2006 Vítor Sá Peugeot 206 S1600

2007 Vítor Sá Fiat Abarth Grande Punto S2000

2008 Alexandre Camacho Peugeot 207 S2000

2009 Alexandre Camacho Peugeot 207 S2000

2010 Miguel Nunes Peugeot 207 S2000

2011 Vítor Sá Peugeot 207 S2000

2012 Miguel Nunes Mitsubishi Lancer Evo X

2013 Filipe Freitas Mitsubishi Lancer Evo X

2014 Miguel Nunes Mitsubishi Lancer Evo X

2015 Alexandre Camacho Porsche 997 Gt3

2016 Filipe Freitas Porsche 997 Gt3

2017 Alexandre Camacho Peugeot 208 T16 R5

2018 Alexandre Camacho Skoda Fabia R5

2019 Alexandre Camacho Skoda Fabia R5

2020 Miguel Nunes Skoda Fabia R5 Evo

2021 Miguel Nunes Skoda Fabia Rally2 Evo