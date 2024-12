Campeonato da Europa FIA de Históricos: Rally de Fafe no calendário de 2025

A grande novidade da época de ralis 2025 em Portugal será a inclusão do Rally de Fafe no calendário do Campeonato da Europa FIA de Históricos, nos dias 7 e 8 de novembro. A prova, com classificativas em pisos de asfalto, incluirá alguns troços já utilizados em 2020, no rali [Fafe Montelongo] que então abriu um ciclo de quatro anos consecutivos da região fafense no FIA-ERC.

Ao fim de quatro candidaturas junto da FIA, o Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto e a Câmara Municipal de Fafe conseguiram, finalmente, ver concretizado o objetivo de ter a sua prova no Europeu de Históricos, cujo campeonato, face às introduções operadas a nível regulamentar, ficou mais interessante e apelativo. É que já a partir da próxima época passam a ser admitidos veículos produzidos até ao ano 2000.

“Muito embora este ano não tivéssemos apresentado a nossa candidatura ao calendário do europeu de Históricos, ao contrário do que sucedera em 2020, 2021, 2022 e 2023, antes do nosso rali de asfalto realizado em outubro passado fomos contactados pela FIA para a possibilidade de em 2025 essa prova entrar no calendário de históricos e também questionados sobre as alterações introduzidas no regulamento. Claro que a nossa resposta foi ‘sim’”, explicou Carlos Cruz, presidente do Demoporto.

O Rally de Fafe Histórico será a jornada de encerramento do Campeonato da Europa, que em diversas provas vai contar com a participação de uma figura ilustre: Jari-Matti Latvala, ex-piloto do WRC e atualmente um dos responsáveis da equipa oficial de ralis da Toyota. O finlandês alinhará com um Toyota Celica GT4.

CAMPEONATO DA EUROPA FIA DE RALIS HISTÓRICOS 2025