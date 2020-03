Campeonato Centro, Rali da Bairrada: Triunfo de André Cabeças

FOTOS: NunoDinisPhotos/Nuno Dinis

André Cabeças e Bino Santos venceram o Rali da Bairrada prova de abertura do Campeonato Centro de Ralis. Aos comandos do seu novo Citroën DS3 R5, carro com que vão correr este ano no CPR, foram à Bairrada acumular quilómetros e venceram facilmente a prova do Clube Automóvel do Centro, com 45.8s de vantagem para Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo V), que triunfaram no CCR, na frente de Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo V), que venceram entre os concorrentes do Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis.

Rui Santos Silva e João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) foram segundos do CCR e ficaram a 1m11.0s dos vencedores, sendo que esta dupla manteve uma grande luta com os terceiros classificados, Paulo Barata e Joaquim Alvarinhas (Mitsubishi Lancer Evo IX), que terminaram na terceira posição, apenas a 5.3s.



Nos Clássicos, Mota deixou os segundos classificados, Filipe Madureira e Emanuel Gonçalves (Ford Sierra Cosworth) a quase quatro minutos com Vasco Emílio e João Jardim Pereira (Ford Escort RS 2000) 8.2s mais atrás. Nove concorrentes nos Clássicos são boas notícias, vamos ver quantos respondem à chamada na próxima prova que estranhamente é só em julho, o Rali de Castelo Branco, realizando-se depois com o Rali de Montelongo, Vinho Madeira, Alto Tâmega, Rali Vidreiro e Algarve, onde termina.

Pos Equipa Carro Classe Tempo/Dif.

1 Cabeças André – Santos Bino Citroën DS3 R5 X5-16 32:23.7

2 Carvalho Armando – Santos Ana Mitsubishi Lancer Evo V P3-7 +45.8

3 Mota Luís – Ramos Alexandre Mitsubishi Lancer Evo VI H99 +1:46.0

4 Silva Santos Rui – Sebastião João Subaru Impreza STi N15 X3-14 +1:56.8

5 Barata Paulo – Alvarinhas Joaquim Mitsubishi Lancer Evo IX P3-7 +2:02.1

14 Madureira Filipe – Gonçalves Emanuel Ford Sierra RS Cosworth H90 +5:27.4

17 Emílio Vasco – Jardim Pereira João Ford Escort RS 2000 MKI H71 +5:35.6

21 Antunes Cipriano – Almeida Fernando Audi Quattro H81 +7:24.2

22 Leite Paulo – Santiago João Volkswagen Golf I GTi 1.6 H81 +8:51.0

23 Calisto Victor – Cirne António Ford Escort RS 2000 MKI H75 +9:24.5

24 Mateus Nuno – Pimentel Paulo Mitsubishi Lancer Evo IV H99 +10:11.0