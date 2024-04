Campeonato Açoriano de Ralis arranca hoje na Terceira

Tem hoje inicio mais um Campeonato dos Açores de Ralis. A temporada insular começa uma vez mais com o Além Mar Rali TAC, evento que em 2024 está centralizado na cidade da Praia da Vitória, no nordeste da Ilha Terceira. O rali, organizado pelo Terceira Automóvel Clube, será disputado em nove provas especiais cujo traçado deverá ter dificuldade acrescida em consequência do mau tempo que assolou nos últimos dias a zona.

O programa para hoje, sexta-feira, 5 de abril, prevê o shakedown a partir das 10:00 horas locais e ainda duas passagens, cada uma com 2,97 km, pela mesma classificativa noturna, às 21:00 e 21:40, na localidade anfitriã. O itinerário contempla ainda amanhã, 6 de abril, a evolução dupla por Entre Picos, Agualva, Ribeirinha e São Sebastião/Eolicas. A consagração dos vencedores terá lugar às 18:30.

Tal como para o campeonato absoluto, a vitória deverá ser discutida entre o campeão em título, Rúben Rodrigues num Skoda Faia RS Rally2, e Luis Miguel Rego com um Skoda Fabia Rally2 Evo. Bruno Amaral, ao volante do já habitual Ford Fiesta R5, afigura-se como um potencial ocupante de um lugar no pódio.

Animada deverá ser igualmente a disputa da primazia entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, plantel em que militam Emanuel Garcia em Renault Clio Rally4, Cláudio Bettencourt e o regressado Rafael Botelho, ambos em Peugeot 208 Rally4, Filipe Marques em Peugeot 208 R2 e Paulo Matos com Citroën DS3 R3T entre outros. No reino do espetáculo, muito é esperado do madeirense Cláudio Nóbrega, desta feita com um Ford Escort Mk II.

Texto: João F. Faria