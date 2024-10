Campeonato Açores de Ralis: GDC desafia FPAK a organizar ‘rali em falta’

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) está a trabalhar para encontrar uma solução que permita a realização de mais uma prova para o Campeonato de Ralis dos Açores, após o cancelamento inesperado do Azores Rallye.

O diretor da FPAK nos Açores, Rúben Macedo, criticou a decisão do Grupo Desportivo Comercial (GDC) de cancelar a prova de última hora, alegando que essa medida, deveria ter sido tomada anteriormente.

Com o calendário regional comprometido, a FPAK busca agora alternativas, como a possibilidade de realizar uma etapa noutra ilha do arquipélago. A federação está em contato com as entidades locais para avaliar a viabilidade desta opção e garantir que os pilotos açorianos tenham a oportunidade de completar o campeonato.

Horas depois desta informação se ter tornado pública, a Direção do Grupo Desportivo Comercial reuniu e reagiu às declarações do diretor da FPAK para os Açores, Rúben Macedo, quanto à entrevista concedida por este à Antena 1 Açores.

Numa mensagem publicada nas redes sociais o GDC escreve: “o diretor da FPAK para os Açores, deu conta que estaria à procura de apoios para realizar mais um rali numa outra ilha, não dando, dessa forma, como findo o Campeonato dos Açores de Ralis de 2024 com a realização do XIII Picowines Rali.

Na mesma entrevista, Rúben Macedo afirma não concordar com a decisão de adiar para 2025 o Azores Rallye, alegando terem-se já realizado na ilha de São Miguel outros eventos com maior aglomeração de público, assim como com o timing para a comunicação que foi realizada na passada sexta-feira, em conferência de imprensa dando conta do parecer da Comissão de Catástrofe do Hospital do Divino Espírito Santo (H.D.E.S.).

Na reportagem efetuada pela Antena 1 é igualmente afirmado que o diretor da F.P.A.K. nos Açores está a procurar angariar apoios no montante de 150.000,00 Eur para fazer realizar o rali numa de “duas ilhas onde não se realizam ralis”, citamos.

Perante tal entrevista, o G.D.C. renova a sua incondicional disponibilidade para realizar a derradeira prova do Campeonato deste ano, nomeadamente o Além Mar Rali que estava agendado para meados do ano e que pode ser agora realizado em finais de novembro/principio de dezembro, em qualquer ilha dos Açores a indicar por Rúben Macedo, com exceção de São Miguel e/ou de outra(s) que dependa(m) do H.D.E.S., devido ao parecer recebido e tornado público, ficando igualmente recetivos a receber o montante que o diretor da F.P.A.K. pretende angariar como patrocínio à prova.

Por último, esclarece-se que a não aceitação do teor do parecer emanado pela Comissão de Catástrofe do H.D.E.S. leva a que, a realizar o rali, incorram criminalmente todos os responsáveis pela prova, uma consequência a evitar pelo bom nome de todos os envolvidos, mas também por respeito aos parceiros do evento, nomeadamente o Governo dos Açores”, lê na comunicação.