Campeões 2022: Triunfo de João Andrade no Campeonato Start Norte de Ralis | AutoSport

João Andrade/Sérgio Paiva (Peugeot 208 R2) triunfaram no Campeonato Start Norte de Ralis, nova competição que resultou da divisão dos ‘regionais’ Norte, Centro e Sul, com competições ‘Start’ para carros de duas rodas motrizes, nas mesmas regiões. No Norte, o título foi para João Andrade, que com Sérgio Paiva ao lado, bateram João Gonçalves/Rui Araújo (Honda Civic LSi) por seis pontos em cinco ralis. Dois triunfos para cada uma das duplas classificadas nos dois primeiros lugares, a outra vitória foi para Luís Delgado.

As duas duplas da frente passaram toda a competição a ‘marcarem-se’ mutuamente, mas o abandono de João Gonçalves em Montelongo foi decisivo para as contas finais da competição.

Foram 34 as duplas participantes nesta competição, mais do triplo das suas ‘congéneres’ do Centro e Sul. José Adriano Costa, Joaquim Bernardes e Mário Castro completaram o top 5 desta competição.