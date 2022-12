Campeões 2022: Triunfo de Adruzilo Lopes no Campeonato Promo de Ralis | AutoSport

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evolution IX) e Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) lutaram até ao derradeiro metro pelo primeiro título de Campeão Promo de Ralis, que acabou nas mãos do veterano piloto, ainda dos melhores a correr em Portugal, Adruzilo Lopes. Mais um título para se juntar à sua longa lista. Para lá dos três títulos de Campeão Absoluto em 1997, 1998 e 2001, o piloto de Regilde venceu ainda a Taça FPAK 2000, as duas rodas motrizes do CNR 2010, o Campeonato de Portugal GT 2016 e o FPAK Norte de 2021. À Classe, são mais 12 títulos, desde 1996, há mais de um quarto de século.

Este ano, Adruzilo Lopes venceu três das seis provas em que participou, mais uma que Teotónio, numa competição algo estranha por causa do boicote que os melhores pilotos fizeram a todas as quatro provas concomitantes com o CPR.