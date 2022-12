Campeões 2022, Toyota Gazoo Iberian Cup: Sergi Francolí/Maria Salvo campeões | AutoSport

Sergi Francolí/Maria Salvo são os primeiros campeões da Toyota Gazoo Iberian Cup, competição ibérica que nasceu este ano, e que teve como base o Toyota GR Yaris RZ, carro que mostrou boa competitividade, esperando-se que para a próxima época, com as alterações previstas fazer, suba mais uns degraus.

Sergi Francolí/Maria Salvo bateram Miguel Campos/Marco Macedo, que levaram à vitória o seu Toyota GR Yaris RZ no Rali de Viana do Castelo, prova que decidiu a Toyota Gazoo Iberian, com Daniel Berdomas/Brais Miron Carnes e Ricardo Costa/Rui Vilaça também na luta pelo cetro, que acabou nas mãos da dupla espanhola, depois de garantir o segundo lugar na derradeira prova do ano, resultado suficiente para atingir o objetivo.

Miguel Campos e Ricardo Costa foram para a frente da competição na fase inicial do ano, mas os quatro triunfos de Francoli acabaram por ser decisivos nas contas finais em que as equipas tinham que deitar fora dois resultados, o pior das provas em Espanha e o mesmo em Portugal.

A diferença final entre Francoli e Campos cifrou-se em quatro pontos, com Ricardo Costa 11 pontos mais atrás, o que mostra bem quão competitiva foi a competição, que se repete em 2023.

Dez concorrentes terminaram classificados, dez espanhóis, quatro portugueses, num troféu que merece mais duplas, pois a evolução do Toyota GR Yaris RZ deverá fazer-se notar bem no andamento do carro.