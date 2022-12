Campeões 2022: Ricardo Teodósio vence Taça de Portugal de Ralis | AutoSport

O Rali Casinos do Algarve realizou-se este ano como Taça de Portugal de Ralis e o triunfo foi para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2). Triunfaram nos oito troços da prova e terminaram com um avanço de mais de minuto e meio para Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2) com o ‘rookie’ Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) a terminar no pódio. Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V), foram quintos e venceram os X3. Renato Pita/Rui Moreira (Peugeot 208 Rally4), foram sétimos e venceram facilmente as duas rodas motrizes. Tal como refere o regulamento, os vencedores do rali, Ricardo Teodósio/José Teixeira, são os vencedores da Taça de Portugal de Ralis, mas há um troféu Taça de Portugal para cada uma das seguintes categorias para pilotos e navegadores: P1, P2, P3, X1, X2, X3, X5-16 (RC2), X5-16 (RC2N), X5-16 (RC3), X5-16 (RC4), X5-16 (RC5) e X5-16 (RGT). Nem todas tiveram concorrentes, mas os respectivos vencedores, que ainda não foram referidos são os que pode ver aqui: 10º, Rodrigues Gonçalo – Barras A. (Mitsubishi Lancer Evo VI), P3-7; 12º, Santos Fábio – Sismeiro Ricardo (Citroën Saxo VTS), X1-9; 13º, Castro Mário – Cunha Ricardo (Ford Fiesta R2T), P2-3; 15º, Henriques Gonçalo – Santos A. (Kia Picanto GT), RC5N; 17º, Magalhães J. – Pinto B. (Fiat Grande Punto R3D), X4-15; 21º, Tintim Filipa – Reis Fábio (Peugeot 208 1.2 Pure Tech), X7-19; 22º, Gago António – Amorim Paulo (Ford Escort RS 2000 MKII), H75-3; 27º, Castanheira João – Teles Carlota (Ford Fiesta R2, P1-2; 28º, Moreno Andrés – Partal Rojas R. (Seat Ibiza Cupra), X2-12.