Campeões 2022: Outros vencedores nos Ralis em Portugal | AutoSport

No Campeonato Júnior, só dois terminaram, com Gonçalo Fernandes a bater Rafael Marques Pereira. Só ganhou duas provas, mas foi segundo noutras três, enquanto Rafael Marques Pereira, venceu três, mas não fez mais quaisquer pontos. Portanto a diferença foi grande entre ambos.

O Troféu Regional Ralis Sul foi ganho por Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX), com nove pontos de avanço para Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR)

O Troféu Ralis Asfalto Açores, Filipe Pires (Mitsubishi Lancer Evo X), foi o vencedor, depois de vencer as provas todas. A 60 pontos de diferença ficaram três pilotos, Emanuel Garcia, Ricardo Silva e André Silva, portanto equilibrio só houve nos lugares secundários

No Troféu Ralis Terra Açores, a diferença entre os primeiros e os concorrentes que ficaram logo a seguir foi ainda maior. Gilberto Ferreira (Ford Escort RS Cosworth) somou 149 pontos face aos 75 de Rui Torres e 74 de Hélder Miranda.

No 5º Desafio Kumho Portugal, no Desafio Kumho Asfalto, Divisão 1 o triunfo foi para Rui Rijo / Miguel Luz (Mitsubishi Lancer EVO VIII MR) na frente de Vasco Tintim / Filipa Tintim (Subaru Impreza WRX) e Nuno Carujo / Nelson Ramos (Mitsubishi Lancer EVO VI).

Na Divisão 2, triunfo para Miguel Carvalho / António Reis (Peugeot 206 GTi), na frente de Sérgio Freitas / Miguel Rodrigues (Peugeot 306 HDI) e Luís Nascimento / Leonido Madeira (Opel Corsa).

No Desafio Kumho Terra, Divisão 1 triunfou Fernando Teotónio (Mitsubishi Lancer EVO X) na frente de Alexandre Dinis (Mitsubishi Lancer EVO IX) e Fernando Peres (Mitsubishi Lancer EVO IX).

Na Divisão 2 foi Hélder Cordeiro (Fiat Punto HGT) a vencer, na frente de Isaac Portela (Citroen C2 R2) e Rui Mendes (Toyota Corolla). No Desafio Kumho Norte, Divisão 1 venceu também Fernando Teotónio (Mitsubishi Lancer EVO X) na frente de Fernando Peres (Mitsubishi Lancer EVO IX) e Alexandre Dinis (Mitsubishi Lancer EVO IX). Na Divisão 2, o vencedor foi Sérgio Freitas (Peugeot 306 HDI) na frente de Miguel Carvalho (Peugeot 206 GTi) e Rui Ferreira (Peugeot 106). No Desafio Kumho Centro, Divisão 1 triunfo de Hélder Rodrigues (Mitsubishi Lancer EVO VII), seguido de Alexandre Dinis (Mitsubishi Lancer EVO IX) e Fernando Peres (Mitsubishi Lancer EVO IX)

Na Divisão 2, Hélder Cordeiro (BMW M3 / Fiat Punto HGT) venceu na frente de Fábio Santos (Citroen Saxo) e Alexandre Cordeiro (Fiat Punto HGT) e no Desafio Kumho Sul , Divisão 1, triunfo de Rui Rijo (Mitsubishi Lancer EVO VIII MR) na frente de Nuno Venâncio (Mitsubishi Lancer EVO VII) e Fernando Teotónio (Mitsubishi Lancer EVO X). Por fim, na Divisão 2, venceu Luís Nascimento (Opel Corsa) na frente de David Costa (BMW 325i) e Paulo Anselmo (BMW 316i Compact).