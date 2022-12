Campeões 2022: Diego Ruiloba triunfa na Peugeot Rally Cup Ibérica | AutoSport

Diego Ruiloba e Óscar Palomo chegaram à derradeira prova com hipóteses de chegar ao título da Peugeot Rally Cup Ibérica, numa luta que durou do primeiro ao último rali desta Temporada 5.

Após três provas em Portugal, em terra, e mais três em Espanha, em asfalto, Diego Ruiloba e a Andrés Blanco triunfaram e vão correr de Rally2 em 2023. Menos de sete pontos separaram os dois espanhóis com Ruiloba a vencer duas provas, Palomo três, mas o primeiro abandonou uma só vez face às duas do seu adversário, e isso fez toda a diferença.

Os dois dominaram por completo a competição, com Ernesto Cunha a ser terceiro e o melhor dos portugueses, com dois segundos lugares. Para Diego Ruiloba:“Estou muito contente por ter conquistado a Peugeot Rally Cup Ibérica, foi, na verdade, um ano de sonho, uma temporada em que trabalhámos sempre muito, pois tínhamos menos experiência do que os nossos adversários, em especial no início do ano. Tudo era novo, do carro à própria copa.”