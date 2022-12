Campeões 2022, Campeonato de Ralis dos Açores Luís M. Rego Campeão | AutoSport

Luis M. Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 evo) conquistaram este ano o seu terceiro título açoriano da modalidade na sequência de uma época em que venceram em três das sete provas da competição, terminando com 30 pontos de avanço para Pedro Câmara/João Câmara (Citroën C3 Rally2). A dupla campeã esteve quase exemplar, já que quando não venceu, terminou no pódio as sete provas da competição, pelo que o título cedo se tornou uma evidência.

O cetro é o terceiro da carreira de Rego, piloto micaelense com 32 anos de idade que deu os seus primeiros passos na modalidade em 2008 com um Mitsubishi Carisma GT. Sempre ao volante de Mitsubishi mas já com um Lancer Evo IX, modelo que utilizou entre 2010 e 2015, passou a subir de forma regular ao pódio e foi vice-campeão do arquipélago em três ocasiões, entre 2013 e 2015. No ano seguinte adquiriu um Ford Fiesta R5, viatura que manteve até 2019.

Foi com o carro da marca da oval que conquistou o seu primeiro título regional em 2018. Em 2019 alternou entre o Ford e um Skoda Fabia R5 e viria novamente a ser campeão. Já com o Skoda Fabia Rally2 Evo em 2021 foi vice-campeão. Este ano garantiu a sua terceira coroa do arquipélago depois de ter vencido os ralis Ilha Azul, no Faial, TAC, na Terceira, e Santa Maria.

Para Luís Miguel Rego “este título é um prémio para o muito e excelente trabalho desenvolvido por toda a equipa”.

Nas 2RM, Bruno Tavares/André Seabra (Citroën C2 R2 Max) foram campeões com 95 pontos, mais 19 que Luís Pimentel/ Fernando Nunes (Porsche 997 GT3 Cup 3.8). O primeiro venceu três vezes, o segundo, duas, os outros dois triunfos foram para João Faria e Rui Torres.