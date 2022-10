CAMI Motorsport revela motivos do cancelamento do Rali de Cerveira: “chantagens” | AutoSport

Depois de se ter ficado a saber que o Rali Vila Nova de Cerveira, derradeira prova do Campeonato Start Norte de Ralis, foi cancelado pelo organizador, o CAMI MotorSport, e posteriormente se ter percebido através das redes sociais, que os pilotos acharam o valor das inscrições elevado e por isso não se inscreveram para a prova, num claro boicote, o CAMI MotorSport já revelou o cerne do problema, segundo o seu ponto de vis: “É com profunda tristeza que o CAMI Motorsport informa que o Rali de Cerveira foi cancelado.

Os motivos que levaram a esta decisão dizem respeito a chantagens e tentativas de boicote por parte de uma associação de pilotos designada NPC que não concordam com o preço da inscrição e reivindicam 90€.

Além de considerarmos essa atitude como insultuosa ao nosso trabalho, entende o CAMI que não tem condições com o valor proposto para organizar um Rali com a qualidade a que nos habituamos e com a dignidade que Vila Nova de Cerveira merece.

Estamos abertos a tudo, mas não nos vergamos a chantagens.

Aos vários pilotos que não se revêem neste tipo de atitudes e que estavam inscritos, lamentamos o transtorno causado.

Ao Município de Cerveira o nosso profundo obrigado.

Ao Automobilismo em geral lamentamos pelo facto de terem perdido o melhor Rali do Campeonato.

A todos os amantes as nossas desculpas, mas ceder a chantagens é abrir a porta para o abismo”, lê-se na missiva.