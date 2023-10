Camélias Classic Rally: Recorde de inscritos no Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica | AutoSport

Faltam ainda quinze dias para o encerramento das inscrições para o Camélias Classic Rally e a última prova do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica já alcançou um recorde de equipas inscritas.

Ainda não é conhecida a lista de inscritos na sua totalidade, mas os principais intérpretes do CPRH, estarão à partida de Torres Vedras, quando se iniciar a edição 2023 do Camélias Classic Rally by Bilstein Group, última prova do ano, que ainda tem em disputa a vitória absoluta na categoria. Estarão presentes uma série de carros e pilotos clássicos, mas juntam-se pela primeira vez, veículos alimentados a novas energias.

Está definido o esquema da prova, que terá uma etapa única e três secções. Partida em Torres Vedras, paragem nas instalações do Bilstein Group, percurso na zona de Mafra, pelas habituais classificativas do Rallye das Camélias, antes de mais uma paragem na Praia Grande, antes da grande noite da Serra de Sintra e Cascais. Para rematar, distribuição de prémios e jantar final na Marina de Cascais, no Restaurante Gordinni.