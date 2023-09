Camélias Classic Rally by bilstein group a 3 e 4 de novembro: decisões do CPRH na última prova | AutoSport

O Camélias Classic Rally by bilstein group será a prova de encerramento do Campeonato Portugal de Regularidade Histórica e vai disputar-se nos dias 3 e 4 de Novembro, com partida de Torres Vedras e um percurso que levará os concorrentes até Cascais, passando por Mafra e com a derradeira e decisiva parte competitiva, a realizar-se em pleno Parque Natural de Sintra – Cascais, com mais uma espectacular noite de Sintra… Será a prova de todas as decisões do CPRH 2023.

A mais de um mês da sua realização, a organização conta já com cerca de 30 equipas inscritas, esperando-se que o número aumente entretanto, até porque a prova é a primeira a acolher entre os participantes, equipas tripulando viaturas contemporâneas e movidas a Novas Energias, naquilo que se pode considerar uma primeira comparação entre o passado e o futuro dos automóveis e da mobilidade.

A prova vai iniciar-se no complexo da Expotorres em Torres Vedras – onde decorrerão no dia 3 de Novembro, as verificações Administrativas e Técnicas facultativas – às 10h30 da manhã de sábado dia 4, seguindo depois por um percurso desenhado no concelho de Torres Vedras, que passará para Mafra, antes de um almoço retemperador, nas instalações do Bilstein Group, perto da Venda do Pinheiro.

Daí, a partida será pelas 14h00 para um complexo e competitivo sector com classificativas usadas em várias versões pelo Rali das Camélias, rumando à Praia das Maçãs, onde efetuaremos uma neutralização breve, antes do percurso final, que vai aproveitar ao milímetro todas as estradas da Serra de Sintra, antes de entrar em Cascais e todos descansarmos na Marina, para sermos depois recompensados por um fantástico jantar/distribuição de prémios do “Ristorante” Gordinni.

Classificação actual do Campeonato

Absoluto / Condutores

1º António Costa – 102; 2º Luís Carvalho – 80; 3º António Ramos – 77; 4º João Botequilha – 47; 5º Paulo Lino – 46 ; 6º Bruno Salgueiro Simões- 44…

Absoluto / Navegadores

1º Nuno Costa – 102; 2º Ivo Tavares – 102 3º Sancho Ramalho – 88 4º Tiago Caio – 5º Tiago Moura – 50 ; 6º Magda Ferreira – 47…

Taça 1300 / Condutores

1º António Costa– 135; 2º Abílio Azevedo – 103; 3º Bruno Simões- 99…

Taça 1300 / Navegadores

1º Nuno Costa – 137 ; 2º António Silva – 111; 3º Ana Sofia Silva – 79…