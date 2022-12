Calendário do Campeonato Promo de Ralis: menos provas, mais com o CPR | AutoSport

Depois das 10 provas de 2022, o Campeonato Promo de Ralis passa a ter oito eventos, cinco dos quais concomitantes com o campeonato principal, o CPR. A competição volta a arrancar em Vieira do Minho, mas a segunda prova é uma novidade absoluta, o Rally Casinos Algarve.

Segue-se o Rali Terras d’ Aboboreira, uma repetição, saem os ralis de Mortágua, Serpa e Vila do Bispo, mantendo-se o Rali Castelo Branco. O Rali de Viana Castelo/Cidade Europeia Desporto realiza-se bem mais cedo, o Constálica Rally Vouzela e Viseu mantém-se bem como os ralis da Água CIM Alto Tâmega e Rallye Vidreiro Centro de Portugal. Menos provas, maior suporte ao CPR, a exceção são naturalmente as provas com selo internacional.

Provas/eventos Datas Organizador Piso

Rali Vieira do Minho 24 a 25 fevereiro M.C. Guimarães TERRA

Rally Casinos Algarve 31 março a 1 abril C. A. Algarve TERRA

Rali Terras d’ Aboboreira 28 a 29 abril C.A. Amarante TERRA

Rali Castelo Branco 9 a 10 junho E.C. Branco ASFALTO

Rali de Viana Castelo/Cidade Europeia Desporto 30 junho a 1 julho C.A. Sto. Tirso ASFALTO

Constálica Rally Vouzela e Viseu 1 a 2 setembro Gondomar A.S. ASFALTO

Rali da Água CIM Alto Tâmega 15 a 16 setembro C.A.M.I. ASFALTO

Rallye Vidreiro Centro de Portugal 13 a 14 outubro C.A.M. Grande ASFALTO