Calendário do Campeonato dos Açores de Ralis 2022 | AutoSport

O Campeonato dos Açores de Ralis tem as mesmas sete provas que em 2021, mas depois do adiamento do Azores Rallye, em 2022, o evento do Grupo Desportivo Comercial volta a abrir a competição, que depois deste ano ter terminado no fim de novembro, em 2022 terá o seu epílogo um mês mais cedo. .

Data Prova

25 e 26 março Azores Rallye

22 e 23 abril Além Mar Rali – Ilha Azul

3 e 4 junho Além Mar Rali

8 e 9 julho Além Mar Rali TAC

12 e 13 agosto Rallye Além Mar Santa Maria

23 e 24 setembro Picowines Rali

28 e 29 outubro Além Mar Rali Ilha Lilás