Do calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 fazem parte seis eventos, três em Portugal (em terra) e três em Espanha (asfalto), com a particularidade de voltar a incluir duas jornadas pontuáveis para o Mundial de Ralis e mais uma do Europeu da especialidade.

No terreno com a logística da Sports & You, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 iniciar-se-á, assim, no final de abril, no Rali Terras d’Aboboreira, seguindo-se o Vodafone Rali de Portugal (WRC) em maio e o Rally de Ourense, em julho. Após o interregno de Verão, a copa regressa às estradas em setembro para duas provas, o Rally Princesa de Astúrias e o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, terminando-se a época no Rally RACC Catalunya – Rally de España.

Após uma Temporada 3 atípica, afetada pelas alterações de calendário, decorrentes da situação de pandemia, a época de 2021 está a ser preparada com um desejável regresso gradual à normalidade, a começar pelo número de provas, que volta a ser seis.

A organização da Peugeot Rally Cup Ibérica tem, naturalmente, em conta o contexto de pandemia que estamos a viver e que nos acompanhará nos próximos meses, estando enquadradas na realização das provas as medidas sanitárias adequadas e previstas pelas entidades oficiais para a competição automóvel como são os Ralis.

“É com enorme satisfação que anunciamos o calendário desta que será a quarta época da Peugeot Rally Cup Ibérica. Esta iniciativa transporta os valores da marca Peugeot, tem-se revelado um enorme sucesso e tem marcado de forma indelével a modalidade rainha da competição automóvel, os ralis, na Península Ibérica. Não só o Peugeot 208 Rally4 se mostrou, como esperávamos, um carro vencedor – à semelhança do novo 208 de série -que entusiasma inúmeros pilotos e equipas, como a competitividade e a discussão dos títulos tem animado os Campeonatos nacionais. É claro, nestes fatores de sucesso não posso deixar de referir a contribuição para o lançamento de novos nomes nos ralis, ou para a confirmação de outros que, com esta nossa iniciativa, conseguiram implementar programas desportivos bastante sólidos,” refere Jorge Tomé, Brand Manager da Peugeot Portugal.

Calendário

30 abril a 1 maio Rali Terras d’Aboboreira Terra Portugal

20 a 23 maio Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa) Terra Portugal

16 a 17 julho Rally de Ourense Asfalto Espanha

10 a 11 setembro Rally Blendio Princesa de Astúrias Asfalto Espanha

24 e 25 setembro RallySerras de Fafe e Felgueiras (1ª Etapa) Terra Portugal

15 e 16 outubro RACC Catalunya/Rally de España (1ª Etapa) Asfalto Espanha