C. Açores de Ralis: Erro de Rego abre caminho a Bettencourt na Graciosa

Rafael Botelho, apesar de não ter conseguido apresentar argumentos contra Bettencourt, garantiu o segundo lugar, somando importantes pontos para o campeonato. O piloto dilata assim a sua vantagem na liderança do campeonato regional absoluto. João Borges, num Renault Clio Rally3, completou o pódio, terminando a mais de dois minutos do vencedor.

Luís M. Rego, com um Skoda Fabia RS Rally2, era o grande favorito à vitória, mas um toque logo na primeira classificativa comprometeu a sua prova. O piloto terminou o primeiro dia em 37.º lugar, a mais de seis minutos do líder.

Cláudio Bettencourt, ao volante de um Peugeot 208 Rally4, dominou o Rali da Ilha Graciosa, a quarta prova do Campeonato dos Açores de Ralis. Luís M. Rego, apontado como favorito, comprometeu a sua prova logo no primeiro dia, abrindo caminho para a vitória de Bettencourt. Rafael Botelho, também em Peugeot 208 Rally4, garantiu o segundo lugar, consolidando a sua liderança no campeonato.

