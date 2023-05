Bravos do pelotão no Rali de Portugal: terminar a mais de 2h da frente, mas chegar ao fim… | AutoSport

Foram estas as seis equipas portuguesas que levaram até ao fim a luta pelo Melhor Português em prova. Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram, o piloto pela 12ª vez, mas todos eles passaram por muito depois dos quatro dias de prova e mais dois de reconhecimentos. Para lá de Armindo Araújo, Nuno Pinto regressou aos ralis para uma aventura diferente do tempo em que competiu a nível quase oficial no CNR em 2003, com a Interpass competição, Francisco Teixeira, um apaixonado pelo Rali de Portugal, sempre que pode, regressa, Ricardo Teodósio e José Teixeira tiveram um milhão de problemas terminando o rali a quase uma hora da frente, e finalmente os heróis mais esquecidos, Hélder Miranda/Hugo Pereira (Renault Clio RS R3T) e Manuel Pereira/Pedro Magalhães (Peugeot 208 Rally4) que demoraram mais de seis horas a completaram o rali, mas fizeram-no.